Екатеринбург, , 19:30 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировано ещё 102 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В частности, диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 29 жителей Екатеринбурга. Также новые носители вируса обнаружены в Алапаевском районе, Берёзовском, Волчанске, Качканаре, Нижней Туре, Первоуральске, Реже и некоторых других муниципалитетах.

С начала пандемии в регионе выявили уже 88 530 заразившихся. Выздоровели 82 392. От COVIS-19 скончались ещё девять пациентов, а за весь период уже 3333.