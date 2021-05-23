Иерусалим, , 19:25 — REGNUM Здание с офисами средств массовой информации в секторе Газа было законной военной целью, поскольку там находилась ведущая лаборатория ХАМАС по блокировке систем наведения израильских ракет. Об этом заявил помощник премьер-министра Израиля Марк Регев.

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«В этом здании находился ведущий исследовательский центр ХАМАС, который пытался создать средства борьбы с системами наведения наших ракет», — сказал он в интервью Fox News.

Он добавил, что это «определенно это была законная военная цель, то, что ХАМАС использовал журналистов в качестве щита, не должно удивлять никого».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Израиль осуществил авиаудар по 15-этажному зданию в секторе Газа с офисами международных СМИ. По данным израильской стороны, в высотке работал под прикрытием разведывательный штаб движения ХАМАС.

Жестокие столкновения в Восточном Иерусалиме и на Храмовой горе вспыхнули в первой декаде мая и были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джарра у живущих там арабских семей в пользу еврейских поселенцев.