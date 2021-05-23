Лондон, 23 мая 2021, 19:18 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 2235 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 23 мая свидетельствуют данные правительства страны.
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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет более 4,46 млн.
Отмечается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 127,7 тыс.
Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 2,6 тыс. носителей SARS-CoV-2.
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