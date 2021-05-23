Москва, , 18:59 — REGNUM «Самой страшной экономической санкцией» Российской Федерации в отношении США может стать достройка газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Мы (Россия — прим. ИА REGNUM) получим альтернативный канал поставки газа в Европу…, чем сегодня через Украину, — отметил он. — Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями (в поставках российского газа — прим. ИА REGNUM)».

Шерин считает, что тогда власти США сами начнут снимать ограничительные меры с России, потому что «они тут же будут терять … контроль над европейскими странами».

По его словам, властям РФ стоит откладывать «в копилочку» недружественные меры со стороны политиков США, чтобы впоследствии «воздать должное».

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая агентство DPA со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG (оператор проекта) сообщило, что укладку трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах ФРГ начало судно-трубоукладчик «Фортуна».