Ульяновск, , 07:18 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 892 515 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, тесты сдали 854 542 человека.

По итогам тестирования за последние сутки заражение коронавирусом предварительно выявлено у 80 жителей. Под наблюдением в регионе остаётся 8461 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в двух в центрах «Мои документы» от COVID-19 привились почти 450 человек. Всего в регионе первую прививку сделали более 117,4 тыс. жителей, двумя компонентами — почти 94 тыс. человек.

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