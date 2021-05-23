Пермь, , 18:43 — REGNUM В ХХ Дельфийских играх России в городе Перми них принимают участие 1947 талантливых детей, подростков и юношей из 65 регионов России. Возраст участников составляет от 10 до 25 лет, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Игры открылись 21 мая. Приветствие участникам направил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Дельфийские игры — единственное в мире соревнование, объединяющее все виды искусства. И я искренне поздравляю вас с этим знаменательным событием», — сказал глава правительства РФ.

Премьер также добавил, что лауреаты игр завоевали признание в том числе и за рубежом. И всё это — большая заслуга организаторов мероприятия, которые открыли талантливой молодёжи путь в профессию.

Как сообщало ИА REGNUM, Дельфийские игры продлятся до 26 мая. Отметим, конкурсный этап начался 23 мая. Участники соревнуются на 35 площадках.

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