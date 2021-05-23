Белград, 23 мая, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Отношения Сербии и Болгарии — очень хорошие, и две страны имеют дружественные связи. Об этом заявил 23 мая президент Сербии Александр Вучич в Димитровграде на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руманом Радевым. Он добавил, что члены болгарского национального меньшинства в Сербии всегда могут рассчитывать на заботу государства. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Predsednik.rs Александр Вучич и Руман Радев

Радев отметил, что Болгария выстраивает совместное европейское будущее с Сербией, и добавил, что Вучич выполняет все договорённости и защищает права болгарского национального меньшинства в Сербии. Вучич указал, что отношения Сербии и Болгарии действительно позитивные.

«Мы развиваем искренние дружественные отношения с Болгарией и болгарским народом», — добавил Вучич.

Он сообщил, что помимо составления учебников на болгарском языке и исторических вопросов, прежде всего, они обсуждали экономику, безработицу и привлечение инвестиций в этот район Сербии.