Чебоксары, , 06:49 — REGNUM В Чувашии по банкротному иску в отношении общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лидер» (ООО «СЗ «Лидер») утверждён график расчётов с взыскателями, а для исполнения обязательств перед налоговой службой передаётся в залог здание рыночной стоимостью более 100 млн рублей. Соответствующее определение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Суд утвердил мировое соглашение, заключённое между застройщиком «Лидер», его владельцем Алексеем Лапшиным (доля 99,55%), УФНС по Чувашии, администрацией города Чебоксары и тремя обществами: «Завод строительных материалов», «Векос Плюс», «СК «Стройтранс». В определении суда говорится, что соглашение заключается «в целях добровольного урегулирования порядка и сроков исполнения обязательств должника перед взыскателями по обязательным платежам и прекращения производства».

В документе отмечается, в частности, что задолженность строительной компании перед налоговой службой составляет 64 379 471 рубль 60 копеек, перед администрацией Чебоксар — 2 572 419 рублей 72 копейки.

Что касается долгов перед УФНС, то должник взял на себя обязательства по погашению всей суммы задолженности по обязательным платежам равными частями ежемесячно в течение 12 месяцев. Согласно документу, для исполнения обязательств перед налоговой службой Алексей Лапшин «предоставляет недвижимое имущество в соответствии с договором залога (об ипотеке)», которое расположено проезду Машиностроителей, д. 1 с рыночной стоимостью 100 215 000 рублей.

Суд также оставил без рассмотрения заявление публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» о признании строительной компании банкротом. Также суд принял отказ от заявлений о признании ответчика несостоятельным от трёх обществ — «Промснабэлектро», «Брикс», «Стройсервис».

Напомним, что «Лидер» застраивает жилые микрорайоны «Кувшинка» («Шанхай») и «Гагарин» в Чебоксарах. Иск о банкротстве был подан в Арбитражный суд Чувашии в декабре 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СЗ «Лидер» зарегистрировано в мае 2011 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 221 000 000 рублей. Владельцами являются Алексей Лапшин (доля 99,55%) и Владимир Ишмуратов (доля 0,45%).

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