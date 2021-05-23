Москва, 23 мая 2021, 18:21 — REGNUM Спецподразделения России и Сербии в ходе тактического учения «Совместный ответ — 2021» показали высокий уровень слаженности совместных действий. Об этом 23 мая заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Сербии начались совместные российско-сербские тактические антитеррористические учения.
В ходе учений были отработаны десантирование на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение, а также проведены показные выступления и занятия по стрельбе из стрелкового оружия.