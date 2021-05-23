Москва, 23 мая, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Спецподразделения России и Сербии в ходе тактического учения «Совместный ответ — 2021» показали высокий уровень слаженности совместных действий. Об этом 23 мая заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

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«За последние годы двустороннее взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития. Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе», — сказал Панков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Сербии начались совместные российско-сербские тактические антитеррористические учения.

В ходе учений были отработаны десантирование на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение, а также проведены показные выступления и занятия по стрельбе из стрелкового оружия.