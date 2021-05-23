Вашингтон, 23 мая 2021, 18:16 — REGNUM В американском штате Огайо в баре произошла стрельба. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.
По их данным, инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, в городе Янгстаун. По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро получили ранения.
В настоящее время устанавливаются причины инцидента.
Как передавало ИА REGNUM, 1 мая в американском штате Висконсин в казино Oneida произошла стрельба.
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