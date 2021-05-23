Вашингтон, , 18:16 — REGNUM В американском штате Огайо в баре произошла стрельба. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, в городе Янгстаун. По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро получили ранения.

В настоящее время устанавливаются причины инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая в американском штате Висконсин в казино Oneida произошла стрельба.

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