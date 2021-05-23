Рим, , 17:58 — REGNUM Тела 12 погибших вытащили из-под обломков кабины фуникулера в итальянской провинции Пьемонт. Об этом сообщил РИА Новости представитель горноспасательной и спелеологической службы Пьемонта.

Трагедия произошла на соединяющей населенный пункт Стреза и гору Моттароне канатной дороге. Отмечается, что за 300 метров до вершины горы обрушилась кабина фуникулера.

«Это число (погибших — прим. ИА REGNUM) может измениться… — отметил источник. — Возможно, есть еще одна жертва».

Ранее местные СМИ сообщали о девяти погибших.

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая в итальянской провинции Пьемонт произошло крушение кабины фуникулера.

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