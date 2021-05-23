Вильнюс, , 17:57 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить задержанного в Минске основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«За этим отвратительным действием стоит белорусский режим. Я требую немедленного освобождения Романа Протасевича», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту находился Протасевич.

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