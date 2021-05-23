Москва, , 17:37 — REGNUM Заслуженная артистка России Нина Шацкая, которая сыграла в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Контрабанда», скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщила РИА Новости пресс-атташе Театра на Таганке.

Причины смерти актрисы пока не называются.

Дата и место похорон вдовы народного артиста России Леонида Филатова также пока неизвестны.

Напомним, Государственный институт театрального искусства Нина Шацкая окончила в 1963 году. В Театре на Таганке она работала с 1964 по 1993 год. В «Школу современной пьесы» артистка перешла в 2003 году. Звание заслуженной артистки России было присвоено ей в 2008 году.