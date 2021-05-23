Анкара, , 17:46 — REGNUM Премия «Посол года 2019 года» за вклад в отношения Украины и Турции 23 мая был удостоен посол Турции в Киеве Ямур Ахмет Гюльдере. Церемония, проведенная организацией «Человек года», состоялась в Национальном оперном театре Тараса Шевченко. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Гюльдере подчеркнул, что он заслуживает большой награды за свою дипломатическую деятельность.

«Отношения с Украиной приобрели удивительную динамику во всех областях. Эта динамика стимулирует работу бизнеса и разных деловых групп страны», — отметил Гюльдер.

Напомним, в декабре 2020 года между министерством обороны Украины и министерством оборонной промышленности Турции был подписан ряд соглашений в области производства и обмена технологиями для производства корветов и вооруженных беспилотных летательных аппаратов.