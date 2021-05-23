Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Власти Соединенных Штатов пока не увидели, готов ли Иран вернуться к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, переговоры в Вене прояснили, что каждая из сторон должна сделать для того, чтобы вернуться к выполнению соглашения.

«Чего мы еще не видели — так это готов ли и хочет ли Иран сделать то, что должен. У нас пока еще нет ответа на этот вопрос», — сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани, комментируя ход переговоров в столице Австрии по ядерной программе страны, заявил, что в ходе переговоров в Вене представители западных стран согласились отменить основные санкции в отношении Ирана.

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