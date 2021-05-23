23 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 18:03 — REGNUM По поводу желания президента Украины Владимира Зеленского обсуждать на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос Крыма пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1»: «Если приграничное сотрудничество — Москва готова, если принадлежность региона — нет».

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Песков напомнил, что в Основном законе РФ есть статья, которая предполагает ответственность за обсуждение вопросов отчуждения российских территорий, заявив: «Обсуждение вопросов отчуждения российских территорий является уголовным преступлением».

Хотелось бы услышать подобный ответ и премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге, который также добивается переговоров с российским президентом о возвращении якобы принадлежащих Стране восходящего солнца российских Курильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и островной группы Плоские, по-японски Хабомаи. Как известно, официальный Токио уже много лет, по сути дела, шантажирует Москву своим отказом подписывать давно ставший анахронизмом и не имеющий смысла «мирный договор», выдвигая в качестве непременного условия «возвращение» Японии этих законно принадлежащих нашей стране территорий.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Российские дипломаты же продолжают убеждать японское правительство подписать «всеобъемлющий мирный договор». На днях посол РФ в Японии Михаил Галузин, в частности, заявил: «Мы надеемся, мы думаем и мы верим, что будущий мирный договор между Россией и Японией станет всеобъемлющим договором о мире, добрососедстве, партнерстве, сотрудничестве и дружбе, что он будет шире, чем простой мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны».

Михаил Галузин Tokyo.mid.ru

Надеяться и верить, конечно, хорошо и оптимистично, но, находясь в Токио и общаясь с японскими политиками, посол не может не понимать, что его слова «повисают в воздухе». Ибо представители политического класса Японии, включая как правящие, так и оппозиционные партии, уже не раз разъясняли Москве, что ни о каком договоре с Россией без удовлетворения японских территориальных требований, причем в полном объеме, речь идти не может. Так зачем эти заклинания и пустые призывы, которые только раздражают японских политиков и делают их позицию жестче? Гораздо честнее было бы вернуться к принципиальной позиции советского правительства, которое на высшем уровне разъясняло японцам, что все послевоенные вопросы пограничного размежевания уже разрешены и в советско-японских отношениях никакой «территориальной проблемы» не существует.