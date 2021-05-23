Челябинск, 23 мая 2021, 17:18 — REGNUM В Челябинске завершились матчи чемпионата России по компьютерному спорту 2021 в дисциплине Tekken 7. Обладателем первого места стал Михаил «BobMorton» Кватер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В финальной схватке Михаилу удалось победить Сергея «Strog» Платова со значительным преимуществом. Третье и четвёртое место в турнире заняли Гарик «LMG MOB» Галоян и Павел «th3_infection228» Калашников соответственно.
В рамках финального этапа чемпионата также ожидается матч по дисциплине Dota 2. Ранее определились победители по Clash Royale, StarCraft II, NHL 21 и DCL — The Game.
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