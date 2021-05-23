Вашингтон, 23 мая, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов не примут ядерный статус Северной Кореи, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

«Мы не принимаем и не примем (ядерный статус КНДР), но давайте быть честными: это трудная проблема», — сказал Блинкен.

По его словам, предыдущие администрации Белого дома, будь то республиканские или демократические, пытались решить данную проблему, но никто не достиг успеха.

Он добавил, что администрация США проводит обзор по этому вопросу, «рассматривает, что делали предыдущие администрации» и «тесно сотрудничаем с союзниками и партнерами, в первую очередь с Южной Кореей и Японией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён заявил, что встреча лидеров США и Республики Корея может помочь возобновить диалог с КНДР. Он добавил, что Вашингтон уже пересмотрел свою политику по отношению к Пхеньяну.

По словам Байдена, Соединенные Штаты совместно с Южной Кореей готовы продолжать дипломатическое взаимодействие с Пхеньяном. Он подчеркнул, что Сеул и Вашингтон готовы к неким шагам по снятию напряженности на Корейском полуострове.

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