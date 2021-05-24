Ульяновск, , 10:39 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в смерти сестры. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанет 57-летний мужчина. Правоохранители полагают, что преступление было совершено 2 марта 2021 года в доме одного из сёл Мелекесского района. По данным следствия, фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанёс своей сестре удары руками, ногами и деревянным табуретом по различным частям тела.

Полученные ранения оказались смертельными: женщина скончалась на месте преступления. Фигурант уголовного дела арестован.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»). Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля 2019 года в Ульяновской области была убита 59-летняя жительница. Следствие считает, что она была забита насмерть табуреткой, в совершении преступления подозревают её сожителя.

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