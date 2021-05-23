Москва, 23 мая, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт на следующей неделе в Сочи переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает 23 мая телеканал «Россия 1».

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Отмечается, что Путин также проведёт совещание по экономическим вопросам.

Российский лидер 24 мая также встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что как только РФ Владимир Путин примет решение о встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом — об этом будет сообщено общественности.

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