Ульяновск, , 11:16 — REGNUM В Ульяновск 1 июня прибудут паромы памяти, которые идут из Москвы и Уфы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Паромы с военными простоят в Ульяновске сутки. За это время в городе состоятся героико-патриотические мероприятия, будет работать выставка с образцами средств инженерного вооружения.

Паромы памяти начали своё движение из Мурома и Уфы. За 28 дней сплава они пройдут свыше 2 тыс. км по реке Волга и её притокам, а пришвартуются в Волгограде 22 июня — в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Ульяновск впервые примет участников всеармейского этапа конкурса военных связистов «Уверенный приём». Ожидается, что в нём примут участие более 200 человек, которые в полевых условиях будут прокладывать линии связи, настраивать радиосистемы и разворачивать аппаратные связи.

Подробнее: Всеармейский конкурс военных связистов впервые пройдёт в Ульяновске