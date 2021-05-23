Рим, 23 мая, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Крушение кабины фуникулера произошло в Италии. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает агентство ANSA со ссылкой на свои источники.

Gianni Careddu Панорам Стерезы

Трагедия произошла в населённом пункте Стреза в области Пьемонт. По последним данным, в результате инцидента погибли девять человек, еще двое получили травмы.

Отмечается, что в кабине фуникулера в момент обрыва троса находились всего 11 человек.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.