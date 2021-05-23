Москва, , 16:33 — REGNUM За три года работы АНО «Россия — страна возможностей» тысячи россиян смогли реализоваться и поменять свою жизнь к лучшему. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на просветительском марафоне «Новое знание».

В субботу, 22 мая, исполнилось ровно три года со дня подписания Президентом РФ, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным указа о создании одноименной автономной некоммерческой организации.

«Сегодня автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» ровно три года. Три года назад, в этот день был подписан указ президента. Сейчас кажется, что эта организация была создана уже очень давно, потому что за эти три года уже более 5 миллионов человек приняли участие в проектах. Жизнь тысяч людей, которые смогли реализовать себя, поменялась в лучшую сторону. Это здорово, это крайне важная государственная задача, которую поставил Президент и которая системно и последовательно реализуется», — сказал Сергей Кириенко.

К сегодняшнему дню платформа насчитывает уже 26 проектов. Участие в них приняли участники в возрасте от 8 до 89 лет. Они представляют все 85 регионов России и 132 страны мира.

«Задача работы платформы «Россия — страна возможностей» четко поставлена Президентом — дать возможность любому человеку в нашей стране реализовать свой потенциал. За три года более 25 000 участников стали победителями и призерами проектов платформы и смогли получить новые возможности. Так, свыше 300 Лидеров России были назначения на различные должности — губернаторов, заместителей федеральных министров, мэров городов, глав крупных кампаний и других. Среди 5 млн участников проектов платформы — около 1,3 млн школьников, более 2,6 млн студентов и более 1,2 млн специалистов», — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я — профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

В рамках АНО «Россия — страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций — Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты АНО РСВ и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.