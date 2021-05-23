Москва, 23 мая, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Известный музыкальный композитор, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Яна Рудковская высказала свое мнение относительно того, почему исполнительница Манижа, которая представляла Россию на «Евровидении-2021», заняла лишь 9-е место.

Скриншот vk.com/manizhamusic Манижа

По мнению Рудковской, основная проблема в выступлении Манижы — это то, что она спела песню на русском языке.

«Спела на русском языке. Я сразу сказала: «Это колоссальнейший риск — туда ехать с русской песней». То есть все, что бы ты там ни сделал, хоть из штанов выпрыгни, а она выпрыгнула не из штанов, а из платья, извините за прямоту. И она все сделала, к ней вопросов нет. Вопрос к тому, что это была песня на русском языке», — сказала Рудковская.

Она пояснила, что текст песни на русском языке — непонятен большинству зрителей «Евровидения» — песню просто никто не понял. И хотя победители конкурса в этом году — итальянцы — также исполнили песню на итальянском языке, в Европе этот язык более распространен, чем русский, считает Рудковская.

Кроме того, она отмечает, что у «Евровидения» есть свои тренды, и участники в них не всегда попадают. По мнению продюсера, в этом году был тренд на рок и итальянцы попали в самую точку.

Напомним, что Рудковская в свое время продюсировала выступление российского исполнителя Димы Билана на «Евровидении» в 2008 году — тогда Россия выиграла конкурс.