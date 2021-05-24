Ульяновск, , 07:08 — REGNUM В Ульяновске в двух в центрах «Мои документы» (многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг) от COVID-19 привились почти 450 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Пункты вакцинации открыты в центрах «Мои Документы» на улице Гончарова и на проспекте Созидателей, прививки делают медицинские работники городской больницы № 2 и поликлиники № 5.

Власти отмечают, что иммунизацию проходят не только посетители МФЦ, но и сотрудники других учреждений. Привиться могут в будни все желающие старше 18 лет без предварительной записи.

По официальным данным, в МФЦ прививку от COVID-19 сделали почти 450 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 мая в Ульяновской области первым компонентом вакцины привились 117 456 жителей, завершили иммунизацию 93 773 человека. Всего в регион передано 136 504 комплекта вакцин от COVID-19.