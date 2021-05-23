Минск, , 16:22 — REGNUM Принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании, принял решение лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 23 мая сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что по поручению белорусского лидера для сопровождения пассажирского самолёта в небо был также поднят истребитель МиГ-29. В настоящее время он дожидается, пока завершатся все необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 23 мая, в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании экстренно приземлился борт авиакомпании Ryanair. Проводилась работа саперных групп, досматривались ручная кладь и багаж пассажиров.

На данный момент неизвестно, когда продолжится полет, ввиду предусмотренных в подобных случая проверочных мероприятий.