Москва, 24 мая 2021, 00:00 — REGNUM Сегодня, 24 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится с председателем национального собрания Кореи Пак Пён Соком, сообщает ИА REGNUM.
В ходе встречи стороны планируют обсудить вопросы развития парламентских связей в двустороннем и многостороннем форматах.
14 декабря Вячеслав Володин встретился со специальным посланником президента Республики Корея У Юн Гыном.
5 июня 2020 года Пак Пён Сок избран председателем национального собрания Кореи.
Накануне спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в РФ, провёл 22 мая встречу с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Пак Бён Сок подарил патриарху Кириллу книгу «Свобода и ответственность: в поисках гармонии» на корейском языке, а Патриарх Кирилл подарил представителю Южной Кореи оригинал данной книги.
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