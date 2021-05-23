Барселона, Испания, , 16:11 — REGNUM 22-летний бразильский фланговый защитник «Бетиса» Эмерсон Лейте ди Соуза Жуниор может в летнее трансферное окно в каталонскую «Барселону». «Сине-гранатовые» возьмут Эмерсона на просмотр для участия в матчах предсезонной подготовки и, если игра футболиста убедит главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, клуб выкупит игрока за 9+3 миллиона евро, которые прописаны в контракте. Об этом 23 мая сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Эмерсон покинул «Барселону» 2 июля 2019 года, перейдя в «Бетис» за 6 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает бразильского защитника в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Эмерсон принял участие в 34-х матчах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. В рамке Кубка Испании на счету бразильца один забитых мяч в трех играх.

По итогу прошедшего сезона испанской Примеры «Бетис» занял шестую позицию, набрав 61 очко. Шестая строчка дет клубу право участвовать в Лиге Конференций УЕФА следующего сезона.