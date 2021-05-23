Москва, 23 мая, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 23 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

ЕршовКВН Шереметьево

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменено два рейса, еще один задержан.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в конце мая и начале июня в столице России ожидается прохладная погода с температурой +18… +23 °C в дневное время и короткими весенними дождями.