Валлетта, , 16:09 — REGNUM Эффективная российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 — «Спутник V» может быть сертифицирована в Европейском союзе до конца июня 2021 года. Такое заявление сделал министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло.

По словам Бартоло, нет никаких особых проблем со стороны Европейского медицинского агентства для регистрации российской вакцины если российские разработчики из центра имени Гамалеи предоставят необходимую документацию и доказательную базу. Сам глава МИД Мальты ждет ждет регистрации «Спутник V» в Евросоюзе и отмечает, что «процесс идет».

Бартоло отметил, что по его информации, регистрация произойдет в конце июня. После этого, ряд стран Евросоюза будут производить «Спутник V» у себя. Возможно, среди них будет и Мальта.

«Это в общих интересах. И я сам знаю многих мальтийцев, которые привились «Спутником V», и прекрасно себя чувствуют», — отметил глава МИД Мальты.

Стоит отметить, что 25 мая должны состоятся переговоры главы МИД Мальты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.