Москва, , 16:07 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил жадность YouTube, решившего зарабатывать на видео, вставляя рекламу без ведома граждан.

«Судя по всему, видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан. За этим — жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке», — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Он также указал на риски такого решения IT-гиганта.

«Ведь что получается? Допустим, вы сняли ролик. Разместили его в YouTube. А некто разорвал его на части, вставил свою рекламу, нарушив единство сюжета. Без вашего согласия. Еще и дивиденды с этого получил», — отметил парламентарий.

Кроме того, продолжил он, пользователей фактически вынуждают тратить деньги на покупку подписки, чтобы смотреть видео без рекламы, что, по мнению законодателя, является навязанной услугой.

Володин настаивает на выработке для всех стран рамочных норм, регулирующих деятельность в этой сфере.

«Пока его нет, необходимо в отношении такого рода компаний регулирование через национальное законодательство», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, обязывающий иностранные крупнейшие IT-компании открыть офис в России, внесен в Госдуму накануне. Речь идет о бизнесах с аудиторией от 0,5 млн человек. Инициатива предполагает и меры понуждения к исполнению требований законопроекта.

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