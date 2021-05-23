Циолковский, Амурская область, 23 мая, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Специалисты космического центра «Восточный» начали монтажные работы на сооружении стартового комплекса под ракеты-носители семейства «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Mil.ru Ракета-носитель «Ангара-А5»

На площадку строительства продолжает поступать технологическое оборудование. Непосредственно на стартовом комплексе к монтажу подготовлены два трубопровода для систем заправки жидким кислородом и системы обеспечения азотом.

Также специалисты закладывают стальные плиты, которые будут выполнять функцию газоотражателя пускового стола. Общий вес металлооблицовки стартового стола превысит 2100 тонн.

Стартовая площадка под ракеты-носители семейства «Ангара» возводится в рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный». Планируется, что строительство будет завершено в декабре 2022 года. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с «Восточного» назначен на 2023 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе на космодроме «Восточный» начали работы по созданию аэропортового комплекса.