Анкара, , 16:02 — REGNUM 24 мая в Турцию с официальным визитом прибудет президент Польши Анджей Дуда. Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на данные Управления по связям администрации президента Турции.

Анджей Дуда Юлия Гринь

В сообщении говорится, что лидеры двух стран в ходе встречи обсудят возможные шаги по развитию сотрудничества, а также рассмотрят двусторонние турецко-польские отношения.

Кроме того, Эрдоган и Дуда обменяются мнениями по региональным и международным процессам и подпишут двусторонние документы.

Как передавало ИА REGNUM, 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что всем сторонам в палестино-израильском конфликте придётся пойти на компромиссы, чтобы прекратить кровопролитие в Иерусалиме и секторе Газа.

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