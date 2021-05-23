Москва, , 15:59 — REGNUM 23 мая в Москве на стадионе «Сапсан Арена» состоялся матч 9-го тура чемпионской группы молодежного Чемпионата России по футболу сезона 2020/21 «Локомотив» U19 — «Сочи» U19. Игра завершилась крупной победой юниорского состава «железнодорожников» со счетом 4:1. Об этом 23 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «Локомотива» отметились Григорий Борисенко (25'), Алексей Ларин (33'), Даниил Черняков (36') и Максим Матвеев (85'). Единственный гол гостей на 59-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки забил Максим Колмаков.

«Локомотив» U19, одержав 15-ю победу и набрав 50 очков, поднялся на пятую позицию в турнирной таблице лиге. «Сочи» U19 с 29-ю очками остался на последней десятой строчке.

На первом месте чемпионской группы с 64-мя очками идет юниорский составе молодежного футбольного клуба ЦСКА U19.