Москва, , 15:55 — REGNUM Как только президент Российской Федерации Владимир Путин примет решение о встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом — об этом будет сообщено общественности. Об этом сегодня, 23 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телепередаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, российско-американская встреча на высшем уровне, конечно, очень важна, так как нужно вывести отношения двух стран из того «печального» положения в котором они находятся.

Где именно состоится встреча — это не так важно, считает Песков, это скорее технический момент. В любом случае, параметры встречи пока обсуждаются.

Что касается того, когда именно состоится встреча Путина с Байденом, Песков также не сказал ничего конкретного. Он лишь отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров доложил российскому лидеру по итогам своих переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Исландии и теперь глава Российского государства, будет принимать решение.