Чебоксары, , 08:38 — REGNUM В Чувашии утверждён состав штаба, который будет отвечать за строительство и реконструкцию объектов в республике. В него вошли 37 человек. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Распоряжением утверждён штаб «по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации в Чувашской Республике национальных проектов (программ)». В него вошли 27 человек, возглавил штаб Олег Николаев.

Из членов правительства в штаб включены министры строительства, экономики, финансов, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, природных ресурсов, транспорта и спорта. Из представителей территориальных подразделений — руководители управлений Росздравнадзора, НФС, Росреестра.

Также членами штаба являются директора различных организаций, в том числе бюджетных, и сити-менеджеры Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Алатыря, Шумерли.