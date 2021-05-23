Турин, Италия, , 15:51 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» намерено опередить каталонскую «Барселону» в споре на 27-летнего флангового нападающего «Лиона» и национальной сборной Нидерландов Мемфиса Депая, контракт которого с французским клубом истекает 30 июня 2021 года. Об этом 23 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В уходящем сезоне французской Лиги 1 Мемфис Депай принял участие в 36-ти матчах, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и десятью голевыми передачами. В рамках Кубка Франции на счету нападающего два гола в трех играх.

За тур до конца «Лион» с 76-ю набранными очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице Лиги 1. Четвертое место дает право участвовать в Лиге Европы следующего сезона. В заключительном 38-м туре «Лион» встретится с «Ниццей», которая идет на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже контактировала с Мемфисом Депаем для согласования деталей контракта.