Сеул, 23 мая, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Представители США, Южной Кореи и Японии продолжают обсуждать проведение встречи на уровне министров обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

Defense.gov ВМС США и Южной Кореи

Изначально встреча министра обороны Южной Кореи Со Ука с американским и японским коллегами Ллойдом Остином и Нобуо Киси должна была пройти в кулуарах «диалога Шангри-Ла».

Однако, представители Международного института стратегических исследований (IISS) сообщили 20 мая об отмене встречи министров обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.

В министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что в настоящее время представители трёх стран рассматривают другие варианты возможной локации для проведения встречи.

Предполагается, что встреча министров обороны Южной Кореи, США и Японии может пройти на Гавайях.