Киев, 23 мая, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский доволен вступлением украинской группы Go_A в финале музыкального конкурса «Евровидение». Об этом 23 мая украинский президент написал на своей странице в социальной сети Instagram.

president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Песню, с которой группа выступала на музыкальном конкурсе, Зеленский назвал песней «с привкусом души нашей страны».

Зеленский «Группа Go_A — крутое выступление и достойный результат на «Евровидении». Замечательное продвижение Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны»

Напомним, на конкурсе «Евровидение» солистка украинской группы Go_A ЕкатеринаПавленко исполнила песню «Шум». В припеве выбранной песни повторяются слова «Сею, сею, сею, сею конопельку; Сею, сею, сею, сею зелёненькую».

Украинский режиссер-постановщик Константин Томильченко в интервью изданию «Новое время» охарактеризовал песню «Шум» как некую обрядовую песню. Добавим, что Томильченко вместе с коллегой Александром Братковским работал над постановкой шоу украинской группы Go_A для музыкального конкурса.

«Слушая песню про шум, я понимал, это некая обрядовая песня, которая рассказывает о приходе весны, обряде возрождения, появления новой жизни. То есть шум — это некая новая жизнь, потому что после смерти всегда идет жизнь», — поделился своим впечатлением Томильченко.

Отметим, первое место в песенном конкурсе «Евровидение» заняла итальянская рок-группа Måneskin.