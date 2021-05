23 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 16:51 — REGNUM Те, кто говорят, что на «Евровидении» победил «старый добрый рок», — либо провокаторы, либо бездарности. Назвать убожество из Италии, которое выиграло в конкурсе, роком — надо постараться, конечно. По сути, это плевок в людей, которые с роком хотя бы мало-мальски знакомы.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1562

Собираясь написать этот текст, мне пришлось посмотреть номер победителей — группы Måneskin. Хм, вот уже час я пытаюсь компенсировать этот пятиминутный вторичный адок прослушиванием виниловых пластинок Alice in chains и Motorhead.

Впрочем, у победителей есть одно преимущество. Они хоть как-то отличались от остальных. Не в плане оригинальности, нет. Просто они не стали особо заморачиваться. Во-первых, остальные пели откровенную попсу, ставя на шоу. А тут вышли ребятки и исполнили колхоз. Такое себе жалкое подражание Motley Crue, разбавленное убогим речитативом, на который Коби Дик из Papa Roach смотрит с нескрываемым презрением. Во-вторых, на «Евровидение» собрали всех фриков Европы, а когда кругом одни уродцы, то стандарты красоты теряются в принципе.

И это, собственно, ключевой момент. «Евровидение» приучило зрителя, что музыка и творчество (голоса, аранжировки, стиль и т. д.) здесь не играют никакой роли. Не имеют значения. Куда важнее — следование модным трендам. Бородатые женщины, мужчины-мальчики как сладкие мечты педофилов, откровенные лесбиянки, трансгендеры и далее в том же дьявольском духе.

Человек который смеется (Обложка), Франсуа Фламенг

До определённого времени это если не шокировало (хотя и такое случалось), то, как минимум, удивляло. Так бывает, когда ты заходишь в «Кунсткамеру». Но если ты там бываешь слишком часто — работаешь, например, — то относишься к экспонатам как к обыденности, даже немного устаёшь от их предсказуемости. И в принципе начинаешь жить в мире уродов. Вот так и с «Евровидением».

Оно выродилось — и из шоу фриков превратилось в скучное зрелище для домохозяек, особенно для тех, кто поменялся полом. Муж стал женой, жена — мужем. Весело же? Да нет, чего-то зеваю.

Кстати, о победителях ещё пару слов. Главный скандал случился на конкурсе как раз-таки с Måneskin. Его участник вроде как прямо во время прямого эфира занюхал дорожку. Потом, правда, итальянцы стали оправдываться — мол, мы против наркотиков, а участник наш наклонился за упавшим стаканом. Но это ведь старый мем — мы помним: «Рок против наркотиков. Пчёлы против мёда».

Я всё же думаю, что занюхал. Во-первых, потому что наклонись он за стаканом — коллега бы по группе не толкнул бы его с посылом и видом «что ты, псих, делаешь?». А тот именно что толкнул, ошалев сам. Во-вторых, на награждение вокалист, «наклонившийся за стаканом», вышел, беспрерывно потирая нос.

Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907

Забавно тут вот что, конечно, — все эти отмазки итальянцев. И это рокеры? Представляю тех же Motley Crue или Aerosmith, которые бы вели после таких случаев подобную риторику. Да уж, и это рок-н-ролл?! А ведь ещё Мэрилин Мэнсон постановил: «I don’t like the drugs, but the drugs like me». Убогие Måneskin, честное слово. И глупые.

А, да, забыл пару слов сказать вот о ком — о Маниже. Она представляла Россию. Мнение об этой исполнительнице, чьё выступление намеренно спланировали как диверсию, вы можете почитать в других моих статьях о ней. По итогам важно сказать то, что причастные к диверсии оказались не слишком ловки и умны. И у них ничего не вышло. В этом фиаско — очередная нелепость угождения Западу некоторыми россиянами.

Ну правда, какой феминизм в 2021-м? Какая толерантность? Какой мультинациональный и мультикультурный контекст? Вы опоздали, ребятки. Уже подташнивает всех от этого, а тут вы со своей Манижей. Она, кстати, глазки забавно пучила.

Кунсткамера вечером Koenzime

А если кого и задела эта певица, то исключительно русских. И не потому, что она таджичка, поющая о русских женщинах (кстати, представьте обратную ситуацию — представили?), а потому что сделано это настолько лубочно и вульгарно, будто плевать им на победу было, а ставилась одна цель — создать вульгарную карикатуру. Что ж, удалось. Ну и? Что вы приобрели в итоге? Хотя, да, были люди из Европы, которые восхитились и даже посочувствовали. Но это те же персонажи, которые, думая о русских, видят исключительно Боширова и Петрова, переодетых в костюм космонавта Льва Андропова из «Армагеддона». В общем, скучно и кондово.

Однако это не снимает вопроса: кто посодействовал продвижению этой карикатуры? Кто в очередной раз плюнул в русских людей, просчитавшись по всем аспектам? И вот ответ на данный вопрос куда интереснее всего «Евровидения», вместе взятого. То ведь окончательно превратилось в похороны — и талантов, и здравого смысла, и внятного шоу. Оно своего рода симулякр симулякра, являющегося симулякром очередного симулякра — и так до бесконечности. Звенящая пустота — и ничего больше.