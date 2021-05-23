Лунд, Швеция, 23 мая, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Чёрные стрижи могут преодолевать более 800 км в день во время сезонных миграций. Статья с описанием соответствующего исследования опубликована в журнале iScience.

AlexeySokolov1971 Групповой полёт стаи чёрных стрижей

Сезонная миграция широко распространена у многих видов птиц. Во время таких перелётов они могут двигаться с высокой скоростью, преодолевая большие расстояния в сжатые сроки.

Биологи предполагали, что самая высокая скорость миграции характерна для стрижей, ласточек и некоторых других мелких птиц. Считалось, что они преодолевают до 500 км в день.

Биологи из Лундского университета в Швеции занимаются изучением миграции чёрных стрижей (Apus apus). Эти птицы совершают сезонные миграции из Африки в Европу и Северную Азию.

В период с 2010 по 2014 год учёные установили крошечные GPS-маячки на группу стрижей в Лапландии. Далее в течение нескольких лет они использовали получаемые с GPS-маячков данные для отслеживания маршрутов миграции этих птиц.

Эксперимент показал, что средняя скорость передвижения птиц во время миграции оказалась выше, чем считалось ранее — около 570 км в день. При этом рекордная скорость миграции составила 832 км в день. Биологи установили, что добиться такой высокой скорости передвижения птицам помогает сильный попутный ветер скоростью до 36 метров в секунду.