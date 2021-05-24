Ульяновск, , 05:49 — REGNUM В Ульяновской области стартовали мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры. Они продлятся по 29 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Всего в афише — 500 мероприятий, которые состоятся во всех во всех муниципальных образованиях региона. В числе основных событий — познавательные часы, беседы об истории русской письменности, игровые программы, концерты и викторины.

День славянской письменности стартовал 23 мая с концерта с участием фольклорных и народных коллективов во Дворце дружбы народов «Губернаторский» и храмового праздника в селе Арское.

Сегодня, 24 мая, в Аксаковской библиотеке состоятся литературно-познавательные программы и выставка старинных книг «Дух старины глубокой», где представлены уникальные книги на церковнославянском языке XIX—XX вв. из фондов Симбирской митрополии.

Одно из ключевых событий — фестиваль «Вокруг книги», который пройдёт 26−27 мая в научной библиотеке имени В. И. Ленина. В плане также — творческие встречи и мастер-классы, литературный марафон «Вокруг книг ульяновских поэтов».

Завершится праздник выступлением симфонического оркестра «Губернаторский».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области после Пасхи начался начнётся крестный ход с Жадовской Казанской иконой Божией Матери. Он пройдёт по 23 июля, охватив территории всех епархий митрополии.

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