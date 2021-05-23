Санкт-Петербург, 23 мая, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу опровергают факт столкновения теплохода «Ромео» с Троицким мостом через Неву. По данным МЧС, теплоход, принадлежащий ООО «Речной трамвай», в штатном режиме задействован в работах по ремонту электрокабеля, проходящего через опору Троицкого моста.

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Петропавловская крепость и Троицкий мост

Ранее в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили о навале теплохода на опору моста днем в воскресенье, 23 мая, и начатой в связи с этим проверке.

«Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Там отметили, что «Ромео» привлечен к ремонтным работам в соответствии с договором и письмом от ООО «Совет по туризму» в петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест».