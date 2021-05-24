Москва, 24 мая, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Александр Григорьевич Филонов (1920—1995) воевал с июля 1941 года. Служил в армейской разведке.

Александр Григорьевич Филонов

В ноябре 1941 года под Торжком (Калининская, ныне Тверская область) во главе группы из 6 бойцов разгромил штаб батальона противника. 9 января следующего года с 15 автоматчиками захватил деревню Воротово (Новгородская область) и лично уничтожил 9 солдат противника, захватив при этом 2 автомобиля и 1 мотоцикл. 6 февраля в районе разъезда Махерово (Калининская область) с 9 автоматчиками взорвал железнодорожное полотно в трех местах, в результате чего задержал движение эшелонов противника на сутки.

Был представлен к ордену Красного Знамени, однако командующий 30-й армией генерал-лейтенант Дмитрий Данилович Лелюшенко повысил награду до ордена Ленина.

Летом 1943 года в звании капитана командовал 1-м батальоном 364-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии в 50-й армии.

24 июня 1944 года его батальон успешно прорвал немецкую оборону в районе населенных пунктов Гировцы и Городец (Могилевская область) и, углубившись на 12 км, захватили 11 орудий. 25—26 июня бойцы Александра Григорьевича, переправившись через реки Бася и Реста, уничтожили 250 вражеских солдат и офицеров, захватили 40 пленных, а также батарею 105-мм орудий вместе с ее личным составом и ряд других трофеев. На следующий день они форсировал Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7450).

В 1947 году Филонов в звании майора вышел в запас. В 1955 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт, жил в Сочи, где работал юристом.