Рига, , 15:31 — REGNUM Сборная Норвегии уверенно обыграла национальную команду Италии в матче чемпионата мира (ЧМ) 2021 года по хоккею, который проходит в Латвии. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Арена-Рига» и закончилось победой норвежской команды со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми голами отметились оформивший в матче хет-трик Матиас Треттенес (11-я минута, 37-я, в большинстве и 41-я) и Матс Россели Ольсен (26-я, в большинстве).

Автором единственной забитой шайбы итальянской сборной стал Даниэль Франк (52-я).

Отметим, в следующем матче сборная Словакии 25 мая встретится с финской командой. Сборная Италии 25 мая сыграет с национальной командой Латвии.