Париж, , 15:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 18-летние французы будут получать единовременную выплату €300, которые можно потратить на культурные мероприятия и предметы культуры и творчества. Об этом 22 мая сообщает Midi Libre.

18-летние французы с этого года могут через приложение Pass Culture получить €300, которые они смогут потратить в ближайшие два года на культурные мероприятия, например концерты, выставки, музеи, театры, покупку книг, DVD, музыкальных инструментов, рисовальных принадлежностей.

21 мая Макрон спросил у пользователей Twitter, на что бы они потратили деньги, если бы у них было 300€ на книги, концерты, музеи, музыку?

Эммануэль Макрон «Ваши ответы показывают: наше культурное богатство огромно! 300 евро, теперь это то, что получит каждый молодой человек в свои 18 лет. Это PassCulture. Пусть об этом узнают все вокруг вас».

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