Москва, , 07:29 — REGNUM Александр Сергеевич Морухов (1919−2001) воевал с июня 1941 года. Защищал Севастополь и Кавказ, освобождал Крым.

Александр Сергеевич Морухов

Ходил в звании старшего краснофлотца командиром отделения трюмных на подводной лодке М-35 3-го дивизиона 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота. Выполнял обязанности трюмного машиниста.

14 сентября 1942 года при срочном погружении для уклонения от атаки неприятельского самолета М-35 из-за попадания воды в дизельный отсек лодка провалилась на глубину 100 метров. Благодаря своевременному вмешательству старшего краснофлотца, продувшего по приказанию капитана лодки Михаила Васильевича Грешилова цистерну быстрого погружения и кормовую цистерну главного балласта, «малютка» не достигла критической для ее корпуса глубины.

Год спустя Морухов выходил в боевой поход на подводной лодке М-113. Находясь на позиции в надводном положении, 28 сентября лодка подорвалась на мине, в результате чего ее носовая часть оказалась оторванной. Александр Сергеевич своими грамотными действиями создал условия для успешной борьбы за живучесть корабля, чем способствовал его спасению.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии старшему краснофлотцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5360).

Моряк демобилизовался в звании старшины 1-й статьи в 1946 году и вернулся к своей довоенной специальности строителя московского метро. В 1950 году он окончил индустриально-технические курсы Метростроя. А в 1957 году — Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. За успешную работу по строительству к орденам Красного знамени и Отечественной войны 2-й степени, полученным на войне, прибавился орден «Знак Почета».

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