Москва, , 07:18 — REGNUM Рамиль Хайруллаевич Абдршин (Абдершин) (1925−1943) до войны работал учителем в Самаркандской области. В феврале 1943 года его призвали в армию, а в следующем месяце он уже сражался на фронте. Участвовал в Курской битве, был ранен, награжден медалью «За отвагу».

Рамиль Хайруллаевич Абдршин (Абдершин)

К сентябрю 1943 года в звании сержанта командовал отделением 1-го мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса в 3-й гвардейской танковой армии.

Согласно Представлению к званию Героя Советского Союза 22 сентября он отличился при форсировании Днепра, «в бою за село Зарубинцы (Черкасская область — А. М.) в период атаки со своим отделением первым ворвался в село и уничтожил до 10 немецких солдат.

В бою за села Луковицы и Григоровка в период штурма, действуя решительно и смело, уничтожил до 15 немецких солдат.

В бою за высоты 216.8 и 214.9 поднял свое отделение в атаку, под сильным артиллерийским огнем ворвался в немецкие траншеи и уничтожил до 25 немецких солдат».

Во время отражения контратаки гитлеровцев 11 октября Рамиль Хайруллаевич заменил пулеметчика, но был тяжело ранен и 8 ноября скончался от ран.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года сержанту было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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