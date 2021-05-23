Рига, , 15:18 — REGNUM Сборная Словакии переиграла команду Великобритании в матче чемпионата мира (ЧМ) 2021 года по хоккею, который проходит в Латвии. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Олимпийского спортивного центра» в Риге и закончилось победой словаков со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Марек Гривик (1-я минута) и Роберт Лантоши (25-я). При этом Гривик отличился на 25-й секунде встречи, что стало самым быстрым голом на данном турнире.

Автором единственной забитой шайбы британской сборной стал Лайам Кёрк (23-я).

Отметим, в следующем матче сборная Словакии 24 мая встретится с российской командой. Сборная Великобритании 25 мая сыграет с национальной командой Дании.